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Ümitlerini kesmişken hayvanlarına kavuştular

Tokat’ta, yayladan çalınan 4 büyükbaş hayvan bir ay sonra Ordu’da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Tokat'ta, yayladan çalınan 4 büyükbaş hayvan bir ay sonra Ordu'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Başçiftlik İlçesi Karacaören Yaylasında bir ay önce 4 adet büyükbaş hayvanın çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından başlatılan sıkı takip ve titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayını Ordu'da ikamet eden 3 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ordu'nun Korgan ilçesinde yapılan aramada hırsızlığa konu olan 4 adet büyükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayın şüphelileri adli makamlar sevk edildi. 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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