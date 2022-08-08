UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki mağara ziyarete açıldı

Tokat'ta UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki 3.4 milyon yaşındaki Ballıca Mağara yaklaşık 1 yıl aradan sonra ziyarete açıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 3,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip Ballıca Mağarası çevresindeki sosyal tesislerin restorasyonu çalışmaları nedeni ile ziyarete kapatılmıştı. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan projeyle sosyal tesisler, kamp alanı ve kır lokantası yapımı yüzde 90 oranında tamamlandı. Mağara yoğun talep üzerine ziyarete yeniden açıldı.

3.4 milyon yaşında

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağara yaklaşık 3.4 milyon yıl yaşında. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonları ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.