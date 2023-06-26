UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki mağara, soğan sarkıtlarıyla dikkat çekiyor

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası, soğan sarkıtlarıyla gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası tatilcilerin gözde ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, bayram öncesi mağarada yoğunluk oluşturuyor. Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran nadir özelliği birbirinden ilginç soğan sarkıtları. Mağarada en çok bu sarkıtlar dikkat çekiyor.

Yüksek su basıncı sonucunda oluşan soğan sarkıtları, üzerine ışık tutulduğunda oluşturduğu renk cümbüşü izleyenleri mest ediyor.

Astım ve KOAH hastalarının da uğrak noktası olan Ballıca Mağarası, sağlık turizmine de katkı sağlıyor.

"Soğan sarkıtları en büyük özelliğidir"

Soğan sarkıtlarının Ballıca Mağarası için çok özel olduğunu belirten Ballıca Mağarası alan kılavuzu Mehmet Ülkü, "Ballıca Mağarası gerek yurt için gerekse yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlayan bir mağaradır. Karstik özellikler bakımından oldukça ilginç bir mağaradır. Ballıca Mağarası'nı diğerlerinden ayıran en büyük özelliğiyse soğan sarkıtlarıdır. Soğan sarkıtları ender görülen karstik yapılardır. Ballıca Mağarası UNESCO miras listesine giren tek mağaradır. Mağara içerisinde ziyarete açılmış 8 tane salon bulunuyor. Tamamı keşfedilen bir mağara değil, Ballıca Mağarası gizemini korumaya devam ediyor. Mağara giriş kapısından itibaren ziyaretçiler 680 metre yatay olarak ilerleyebiliyor. Dikeyde 75 metre gibi bir derinliğe ulaşılabiliyor. Tedavi için çok sayıda hasta geliyor. Astım hastası, KOAH, uyku problemi yaşayan insanlar mağara içerisinde tedavi oluyorlar. Gelen ziyaretçiler bazen 1 hafta kalıyor, bazen 2 hafta kalıyor. Gelen hastaların gün içinde bu havayı 3 veya 4 saat buradaki havayı soluması yeterli oluyor. Gelen hastaların öğleden önce girmesini tavsiye ediyoruz. Öğleden sonra ziyaretçi çoğaldığı için içerideki havada değişebiliyor. Soğan sarkıtları Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük özelliğidir. Bunlar yüksek su basıncına maruz kaldığı için ortaya çıkmıştır" dedi.

"İnsan eli değmemiş yerleri var"

Soğan sarkıtlarının çok güzel olduğunu belirten ziyaretçi Ensar yılmaz, "Buraya ikinci gelişim, bence Ballıca Mağarası çok güzel bir yapıdır. Dikitler, sakıtlar ve dünyada iki tane bulunan soğan sarkıtları bulunuyor burada. Mantarlı salonda mantar gibi gözüken yerler vardı. İnsan eli değmemiş yerler çok güzel gözüküyordu" şeklinde konuştu.

Dört kez geldi

Her ziyaret ettiğinde ayrı bir keyif aldığını belirten Mahmut Kılıç, "Tokat'ta yaşıyorum burayı inceledik. Coğrafi oluşumlara baktık. Buraya 4. kez gelişim ve her gelişinde ayrı bir güzelliyle karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tokat'a geldiğimizde burayı görmek istedik"

Denizli ilinden ziyaret için geldiklerini belirten Mahmut Şimşir, "İlk defa bu mağaraya geldik. Özellikle Tokat'a geldiğimizde burayı görmek istedik. Sağlık açısından faydalı olduğunu biliyorduk. Astım hastalığına iyi geldiğini duyduk. Çok güzel bir mağara, gittiğimde herkese tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı.