UNESCO listesine girdi, şifa arayanların uğrak yeri oldu

Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyünde 1995 yılında turizme açılan Ballıca Mağarası Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın himayelerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" kapsamında gerçekleştirilen başvuru ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı statüleriyle korunan Ballıca Mağarasının Dünya Miras Listesine girmesi ile korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlanarak bölge için katma değer oluşturması hedefleniyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra şifa kaynağı

Tokat Ballıca Mağarası deniz seviyesine göre 1.085 metre rakımda yer alıyor. Yaz-kış ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 seviyesinde bulunan mağaraya sabah saatlerinde gelen hastalar belirli noktalarda oluşturulan banklarda 3-4 saat oturarak bol bol oksijen alarak şifa buluyor. KOAH ve astım hastalarının yanı sıra uyku apnesi horlama gibi şikayetleri de olanlar mağarayı ziyaret edenler arasında yer alıyor. Ballıca Mağarasına eşi ile birlikte gelen Mehmet Akif Ünverdi, mağarada oksijenin bol olması nedeniyle insanların oturduğu yerde bile nefes alırken vücudun daha hızlı çalışarak kalori harcadığını ifade ederek, “Ballıca Mağarasının UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde de öte en kısa zamanda esas UNESCO miras listesinde olması lazım. Dünya'da böyle başka bir yer olduğunu sanmıyorum. Lübnan'da küçük bir yeri meşhur yapmışlar ama burası Lübnan'da ki o mağaranın 10 katı büyüklüğünde ve çok daha muhteşem. Bende uyku apnesi vardı bu sorunum çok azaldı. Eşimin de horlaması tamamen geçti” dedi. Mağaranın şifa kaynağı olduğunu duyarak ziyarete geldiğini ifade eden Fatma Ünverdi ise artık daha rahat nefes alabildiklerini ifade ederek, “Nefes alma sorunu yaşıyorduk kendimizi burada daha iyi hissediyoruz. Horlama sorunum vardı, burada çözüleceğine inandım” diye konuştu.

Sıra dışı bir mağara

Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleriyle nadir bir jeolojik peyzaj oluşturuyor. Ballıca mağarasındaki sıra dışı ve muhteşem sarkıtlar bitişik sütunlarla birlikte, boyut, şekil ve renk çeşitliliğinin istisnai bir gösterimini sağlıyor. Farklı formlardaki sarkıtları yanında mağara incileri, nadir rastlanmaları yanında büyüklükleri ile de göz kamaştıran soğan sarkıtları, iyi gelişmiş perde travertenleri, çökelme havuzları bir bütün olarak görsel sistem oluşturuyor. Bu sistem, Ballıca Mağarasının, dünyada çok sık rastlanmayan, istisnai doğal güzelliğini oluşturuyor ve Mağara oluşumları içinde Ballıca'yı dünya ölçeğinde özgün kılıyor.