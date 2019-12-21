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ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) 2020 yılı dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Senato Salonunda gerçekleşen ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı devir teslim törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile ÜNİ-DOKAP Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ÜNİ-DOKAP kapsamında dönem başkanlığını yürüttüğü birliği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a teslim ettiğini ifade ederek, “Dönem başkanlığımızca bizlere destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da duygularını dile getirerek “ÜNİDOKAP Üniversiteler Birliği olarak sizlerin de vereceği desteklerle çok güzel proje ve çalışmalara imza atacağız. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.


Yapılan devir teslim töreni sonrasında ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği Rektör ve Rektör Yardımcıları Tokat'ta tarihi ve turistlik yerleri gezerek bilgi aldı.

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