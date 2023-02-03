Üniversite hastanesinde yeni dönem

Tokat ve bölge halkına hizmet veren üniversite hastanesinde son bir ayda 57 bin hastaya tedavi hizmeti verildi. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeni ile kuyruk oluşumunu engellemek ve bekleme süresini azaltmak amacıyla bazı üniteler yenilendi. Bir süre önce Başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Erkan Gökçe ve ekibi tarafından yoğunluğun en aza indirilmesi için düzenleme yapıldı. Hastanenin C blok girişinde bulunan ve ayrı üniteler olarak hizmet veren öğretim üyesi muayenesi kayıt sekreterliği ve ödeme noktasında oluşan hasta kuyruklarının giderilmesi ve hastaların sıra beklerken konforunun artırılması için yeni hizmet noktaları oluşturuldu. Öncesinde randevu ve ödeme için iki ayrı sıranın oluştuğu iki hizmet noktası birleştirilerek hastane iç kısmına alındı. Ayrıca yeni işlem alanları, sıramatik cihazları ve hastaların bekleyebileceği oturma gurupları hizmete sunuldu.

57 bin hastaya tedavi hizmeti

622 yatak kapasiteli üniversite hastanesinde Ocak ayında toplam 28 birimde 57 bin hastaya tedavi hizmeti sağlandı. Bunların 13 bin 637'sini acil, 35 bin 919'u poliklinik ve 7 bin 446'sını konsültasyon oluşturdu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, 2019 yılında Sağlık Turizmi alanında sertifikasyon işlemleri tamamlayan ve "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alınarak Türkiye'de sağlık turizmi alanında hizmet veren sayılı hastaneler arasında girdi.