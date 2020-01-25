Üniversite öğrencileri için ücretsiz butik

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için Öğrenci Butiği projesi hayata geçirildi. İşadamları, firmalar, sivil toplum örgütleri, üniversitedeki akademisyenler, personel ve öğrencilerin yaptıkları katkılarla oluşturulan Taşlıçiftlik Kampüsündeki butik, yoğunlukla yabancı öğrenciler tarafından kullanılıyor. Butiği ziyaret eden öğrenciler beğendikleri ve üzerlerine olan kıyafetleri, kimliklerini biraz ederek çıkışını yaptırdıktan sonra kullanmaya başlayabildiklerini söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı Emine Yıldız: “Butiğimiz Sayın Rektörümüz Bünyamin Şahin'in öncülüğünde senato kararıyla 2 Eylül 2019 tarihinde faaliyetine başladı. Öğrencilerimize kıyafetleri bedelsiz olarak sunuyoruz. Bağışçılarımız var, bağış olarak firmalarımızdan, yine akademik ve idari personelimizden, öğrenci ailelerinden, halkımızdan gelen bağışlarla, sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla burayı yürütmekteyiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz de bir eğitim öğretim yılında 4 ürün olaraktan sunmaktayız. Herkese teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.

Butiğe bu yıl Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim gören ve sayıları binin üzerinde olan Afrika kökenli öğrencilerin topluca yaptığı ziyaret renkli görüntülere neden oldu. Öğrencilerin hediyelerini aldıktan sonraki mutlulukları kameralara yansıdı.