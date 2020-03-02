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Üniversite öğrencilerinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler yurt bahçesinde düzenledikleri Bahar Kalkanı Harekatına destek programında şehitleri attıkları sloganlarla andı.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler yurt bahçesinde düzenledikleri Bahar Kalkanı Harekatına destek programında şehitleri attıkları sloganlarla andı.


Tokat'ta Mahmutpaşa Mahallesi'nde bulunan Gaziosmanpaşa Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler düzenledikleri anlamlı etkinlikle Mehmetçiğe destek verdi. Suriye'de rejim unsurları tarafından 27 Şubatta gerçekleşen hain saldırısı sonrasında şehit olan askerlerin anıldığı programda, öğrenciler Barış Kalkanı Harekatını da desteklediklerini, okudukları bildiriyle duyurdu. Programda öğrenciler adına açıklama yapan Alişan Akın, “27 Şubat'ta askerlerimize yapılan haince ve alçakça saldırıda birçok şehit verdik. Bunun üzerinde devletimiz Bahar Kalkanı Harekatını başlattı. Bizim buraya toplanış amacımız ise sesimizi çıktığı gücümüzün yettiği kadarıyla askerlerimize bir nebze olsun moral verebilmektir. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atan öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.

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