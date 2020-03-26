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Üniversite öğrencilerinden 'evinde kal' şarkısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yazıp seslendirdikleri ‘Evinde Kal’ şarkısını sosyal medya üzerinde paylaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yazıp seslendirdikleri ‘Evinde Kal' şarkısını sosyal medya üzerinde paylaştı.


Yurt genelinde korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilen üniversitelerde okuyan öğrenciler evlerine döndü. Günün büyük kısmını evlerinden geçiren öğrencilerden Tokatlı Esat Burak Kaplan, Ankaralı Erkam Orhun Akarsu ile Kayserili Hamdi Can Erdoğan klip hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları parçayı sosyal medya hesaplarında paylaşarak ‘evde kal' çağrılarına destek olmaya çalıştı.

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