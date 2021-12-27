Üniversite öğrencisi istedi, onların da bir yuvası oldu

Tokat'ta bir üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabından kedi evi isteği karşılıksız kalmadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi son sınıf öğrencisi Simge Kaynak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden ulaştı. Kaynak'ın “Sayın başkanım, biz Tokat KYK Genel yurtta kalan öğrenciler olarak yurdumuzda bulunan kedilerimiz için bu soğuk kış gününde sizden kedi evi istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursanız seviniz” şeklindeki mesajına Başkan Eroğlu duyarsız kalmadı. Başkan Eroğlu'nun talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından eski kullanılmayan kamelya malzemelerinden kedi evi yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kedi evi KYK Kız Yurduna teslim edildi. Kedi eviyle birlikte mama bırakıldı. Başkan Eroğlu, sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su takviyesinin devam ettiğini belirterek; “Sokaktaki kedilerimiz üşümesin diyerek kedi evlerimizin sayısını her geçen gün daha da arttırıyoruz. Yine tüm kedi evlerimizin mama ve su takviyesini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Çünkü onlar Allah'ın bize emaneti. Soğuk havalarda onları da unutmuyoruz. Simge kardeşimiz de bizden sosyal medya aracılığı ile kedi evi talebinde bulunmuştu. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde bu talebi yerine getirdiler. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.