Üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrı

Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerin tercih yaparken üniversitelerin dinamik yapısını ve teknolojik gelişimini göz önünde bulundurmalarını istedi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, tercih yapacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. TOGÜ, değişime ve teknolojik altyapısı ile dijitalleşen dünyaya hızlıca uyum sağlayan dinamik bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Tüm öğrencilerin tercih yaparken önyargılarından arınarak eğitim öğretim kalitesinin yanı sıra üniversitelerin dinamik yapısını ve teknolojik gelişimini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric 2020 yılı sıralamasında, altyapı kategorisinde 1200 puan ile Dünyada 912 üniversite içerisinden 54. Türkiye'de ise 56 üniversite içerisinden 2. sıraya taşımıştır” dedi.

Eğitim öğretimin önemi kadar öğrencilerin kampüs yaşamları da önem arz etmekte olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Üniversitemiz kampüsleri öğrencinin her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurularak planlanmış ve tasarlanmıştır. Bu kapsamda eğitim, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler için elverişli ortamlar sağlanmıştır. Her bir öğrenci kampüsümüzde tüm ihtiyaçlarını giderebilmekte ve kampüslerimizde kaliteli vakit geçirebilmektedir. TOGÜ bulunmuş olduğu şehir, yerleşmiş olduğu kampüs, dijitalleşmiş ve teknolojik altyapısı, donanımlı ve yenilikçi akademik personeliyle öğrencilerine yüksek düzeyde eğitim veren bir üniversitedir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, öğrencilerin üniversite eğitiminde tüm beklentilerini yüksek düzeyde karşılayabilecek potansiyele sahip bir üniversitedir” ifadelerini kullandı.