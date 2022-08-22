Ünlü yapraktan pişirilen sarmayı havada süzülürken tattılar

Yamaç paraşütü yapan 2 sporcu havada süzülürken Tokat'ın ünlü yaprağıyla yapılan sarmasını yediler. İki sporcu, sarmayı yedikleri anları kaydetti.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Kale köyünde yamaç paraşütü yarışı düzenlendi. 25 sporcunun katılımıyla 650 rakımlı Seyir Tepesi mevkiinde düzenlenen yarışmada iki sporcu dikkat çekti. Havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytinyağlı yaprak sarması yedi. İkili o anları kameraya kaydetti.

Uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Özenir, "Erbaa'nın ünlü yaprağı ile yapılmış güzel bir dolmamız var, bunu havada tatma zevkini yaşayacağız. Dün akşam sardık. Türkiye'nin çok sevdiği ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan sarma Erbaa yaprağı ile daha da bir anlam kazanıyor, daha lezzetli oluyor. Şöyle bir havada ayrıca tadına bakalım" diye konuştu.