Ürettiği 200 litre alkolle jandarmaya yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde evinde sahte içki üreten şahıs, üretim düzeneği ve 200 litre alkolle yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Zile İlçesine bağlı Hacılar Köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs, ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonla suç aletleri ile birlikte yakalandı. Alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri köyevinde tespit edilen adreste, yetkili adli makamın izni ile arama yaptı.. Yapılan arama sonucunda; 200 litre kaçak alkol ve 1 adet düzenek ele geçirildi.

Şahsın Zile Cumhuriyet Savcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldığı ele geçirilen malzemelere ise el konulduğu öğrenildi.