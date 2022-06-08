Usta kalem öğrencilerle buluştu

Tokat'ta öğrencilerle bir araya gelen usta kalem Bestami Yazgan, vücudumuzun nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, aklımızın bilgiye, kalbimizin sevgiye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Yemek servisi tabakla, bilgi servisi kitapla yapılır” dedi.

Tokat Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen Kitap Fuarı söyleşi etkinlikleriyle devam ediyor. Şiir, masal ve hikaye türünden eserleri bulunan yazar Bestami Yazgan, söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. 38 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine şiiri sevdirmek için çalıştığını belirten Yazgan, çocukların sorularını cevapladı. Söyleşi programının ardından kitaplarını imzalayan Yazgan, “Tokat'ta kitap fuarı olduğuna dair bir davet gelince kendimi görevli hissettim ve geldim. Çünkü dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olur. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Bu fuar boyunca dünyanın iki güzel çiçeği bir araya gelmiş oldu. Emek veren Belediyemize, Valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Şikayet etme yerine böyle imkanlar hazırlamalı, okuyucuyla kitapları buluşturmalıyız diyoruz. Bu konuda atılan önemli bir adım” dedi.

“Yemek servisi tabakla, bilgi servisi kitapla yapılır”

Öğrencilere kitapla dost olmaları tavsiyesinde bulunan Yazgan, “İnsanın normal güzellikleri, özellikleri değişiyor. Yani vücudumuzun nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, aklımızın bilgiye, kalbimizin sevgiye ihtiyacı var. Yemek servisi tabakla, bilgi servisi kitapla yapılır. Kitaplarla dost olmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.