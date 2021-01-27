Uyuşturucu operasyonunda dönüştürülmüş uzi ele geçirildi

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzi olarak bilinen, kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi.
Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzi olarak bilinen, kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 farklı adreste operasyon düzenledi. 3 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları duyumunu alan jandarma ekipleri, yapılan sıkı takip sonucu şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramda 3 gram uyarıcı madde, 3 adet serum seti, 8 adet düzenekte kullanılan balon, 1 çift sahte araç plakası 1 adet tarihi nitelikli obje, 1 adet tarihi nitelikli kılıç, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.