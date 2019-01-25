Uzay üssü gibi hastane

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapımı devam eden 150 yataklı yeni devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı.

2016 yılında Erbaa ilçesinde yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesinin 95'i tamamlandı. Devlet Hastanesinin Mart ayında hizmete girmesi bekleniyor. Hastanenin yüzde 95'inin tamamlandığını söyleyen Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş, "Geçici kabul de yapılmış durumda. İnşallah bizim niyetimiz Mart'ın sonuna kadar taşınmak. Bunun için de maddi kaynaklar bakanlık tarafından sağlandı. Sadece malzeme, mobilya ve tıbbi aletler konusunda firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte. Bu görüşmelerimizi de en yakın zamanda bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu görüşmelerden sonra bu malzemelerin hastanemize taşınması ve hastanemize yerleştirilmesi safhası var. Bu da yaklaşık bir, bir buçuk ay içerisinde olacak inşallah" dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise “Burada yeni bir imar planı uyguluyoruz. Yeni bir altyapı çalışması yapıyoruz. Kanalizasyon altyapımız, su altyapımız, elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı tamamlanmış durumda. Hastanemizle koordineli haldeyiz. Taşınmasıyla beraber vatandaşlarımızın hastaneyi daha iyi, daha konforlu kullanması için hem minibüs hatları, hem yolun kaplanması ve diğer eksiklerin tamamlanması eş güdüm halinde hastanemiz açıldığında belediye hizmetleri burada tamamıyla bitmiş olacak" şeklinde konuştu.