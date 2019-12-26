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Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde izin dönüşü otomobili ile kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde izin dönüşü otomobili ile kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, öğlen saatlerinde D-100 kara yolu üzerindeki Darıderesi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ramis Yağcı idaresindeki 06 GLK 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, ters döndü.


Kazada sürücü Yağcı ile annesi, eşi ve 1 çocuğu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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