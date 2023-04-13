Uzmanı uyardı: “Çıplak elle keneye dokunmayın"

Dr. Adem Keskin, hekim bilgisi olmayanların da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Kene popülasyonu ve keneler hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Adem Keskin, "Hekimden destek almak sağlık kuruluşuna uğramak son derece önemli ancak bazı durumlarda sağlık kuruluşları çok yakın olmaya bilir. Bir kaç saatlik uzaklıkta olabilir, bu tür durumlarda mümkün oldukça hızlı şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne kadar çok kene vücudumuz da kalırsa hastalık ajanını vücudumuza alma ihtimalimiz o kadar artacak. Hekim bilgisi olmayanlar da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonunda artış bekleriz"

Doç. Dr. Adem Keskin, kene popülasyonunun artışında veya azalmasında çiftlik hayvanlarının etkili olduğunu belirterek, "Her yıl genellikle keneler Mart ayı sonu Nisan ayının başlangıcında havaların ısınmasıyla birlikte aktif olmaya başlıyorlar. Eğer kışı aç ve ergin halde geçirmişse hemen konak aramaya başlıyor. Bir kısmı kışı yumurta halinde geçiriyor, bunlarda küçük canlılardan kan emmek üzere yumurtadan çıkıyorlar. Bu yıl ki kene popülasyonu, ülkemizde genellikle kırım Kongo odaklı olduğu için doğrudan bir şey söylememiz mümkün değildir. Arazide bu durumu gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle çiftlik hayvanları üzerinden keneleri gözlemlememiz gerekiyor. Eğer kışı konaklı alanlarda geçirmişlerse, kışın etkili bir mücadele yapılmamışsa hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonunda artış bekleriz. Bu yıl ki kene popülasyonu hakkında bir şey söylememiz mümkün değildir. Arazide bu durumu gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle çiftlik hayvanları üzerinden keneleri gözlemlememiz gerekiyor. Eğer kışı konaklı alanlarda geçirmişlerse, kışın etkili bir mücadele yapılmamışsa hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonunda artış bekleriz. Ciddi bir ilaçlama yapılmazsa kene popülasyonunda artış gözlenebilir“ dedi.

"Kulak arkası, kulak içi ve gözün beyaz kısmı gibi noktalar da kene yapışması olabiliyor"

Dr. Keskin, risk gruplarını özellikle araziye çıkan insanlar oluşturduğunu belirterek, "Tarım çalışanları, çiftçiler, çobanlar piknik için ormanlık alanları tercih edenler ve mezbahane çalışanları risk grubunu oluşturuyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşini tedavi eden doktor ve hemşireler de yüksek seviyede risk grubunda bulunuyorlar. Keneden korunabilmek için eğer zorunda değilsek kenelerin bulunduğu alana gitmemeliyiz. Eğer bu alanlara gitmek zorundaysak, pantolonun paçaları mutlaka çorabın içine sokulmalıdır. Bunun bize avantajı şu olacak vücuttan yukarı çıkan keneyi fark etme ihtimalimiz artacaktır. Açık renkli kıyafetler giyelim, keneleri fark etmemiz bu sayede daha kolay olacaktır. Kene kovucu sprey ve ilaçlar kullanabiliriz. Arazide uzun süre vakit geçireceksek vücudumuzda kene kontrolü yapmalıyız. Keneler erişkin insanlarda daha çok bacaklardan tutunuyor. Diğer yandan kollara, genital bölgeye ve koltuk altlarına kene tutuna biliyor. Bunların dışında ekstrem bölgelerde bulunabiliyor, kulak arkası, kulak içi ve gözün beyaz kısmı gibi noktalar da olabiliyor" dedi.

"Dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak"

Keskin, "Kene vücudumuza geldiğinde mümkün olan en kısa sürede keneyi vücudumuzdan uzaklaştıracağız. Hekimden destek almak sağlık kuruluşuna uğramak son derece önemli ancak bazı durumlarda sağlık kuruluşları çok yakın olmaya bilir. Bir kaç saatlik uzaklıkta olabilir, bu tür durumlarda mümkün oldukça hızlı şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ne kadar çok kene vücudumuz da kalırsa hastalık ajanını vücudumuza alma ihtimalimiz o kadar artacak. Hekim bilgisi olmayanlar da keneyi cımbızla, bez parçasıyla veya poşetle vücuttan uzaklaştırması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çıplak el ile keneye dokunmamak. Kene konağının üzerinden çıkarıldığında bir sıvı salgılar, bu sıvı içerisinde de virüs olabilir. Kene vücudumuza yapışmışsa sürekli oynamamız gerekiyor. İnsanlardan aldığımız kenelerde şunu da görüyoruz kene yakılmış oluyor bunun yapılmaması gerekiyor. Çok değişik bir yöntem olarak kene üzerine yap dökenler görmüştüm. Kene yeni yapışmış ise kolayca vücuttan çıkacaktır. Kene kartları ve kaşıkları bulunuyor bunları da temin edebiliriz" ifadelerine yer verdi.