Uzmanlar kardeşler arasındaki kıyaslamaya karşı uyardı

Tokat'ta üniversite öğrencisi iki kardeşten birinin ölümü ile sonuçlanan olay şok etkisine neden olurken, uzmanlar aileleri çocukları arasında kıyaslama yapmamaları konusunda uyardı.

Tokat'ta Devegörmez Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın ve Fatma A. çiftinin 4 çocuğundan Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Hasan A (22), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa A'yı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Annesinin boğazına bıçak dayayan ağabeyi Hasan A.'yı durdurmaya çalışırken ağabeyinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sefa A. toprağa verilirken, Hasan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hasan A'nın ailesi ile ders çalışma konusunda tartıştığı, tıp fakültesinde okuyan kardeşini kıskandığı öne sürülmüştü.

Uzmanlar, kıyaslamaya karşı uyardı

Psikolog Özge Merve Elmas, genelde ailelerin olumsuz gördükleri davranışları olumlu yönde değiştirme adına kıyaslama yaptığına dikkat çekti. Kardeşler ve komşu çocukları arasında yapılan kıyaslamanın tehlikeli sonuçlar doğura bileceğine dikkat çeken Elmas, “Çocuklar arasında yapılan kıyaslamalar, çocukta yetersizliğe özgüven düşüklüğüne neden oluyor. Yetersizlik hisseden çocuk bir süre sonra mutsuzluk diğerlerini kıskanma öfke, hırçınlık gibi durumlar gerçekleştirmeye başlayabiliyor. Her iki durumu yaşayan çocukta da zaten anlaşılmıyorum, yapamıyorum düşüncesi ile ders başarısızlığı özellikle sosyal ortamlardan kaçınma meydana geliyor. Ailesinden de beni anlamıyor düşüncesi ile anne ve babasından uzaklaşmaya başlıyor. Bunun devam etmesi üzerine yılların birikimi ile bazen istenmeyen olaylar yaşamamıza neden olabilir. Ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken çocuğun olumsuz yönlerinden çok olumlu yönlerini ön planda tutmaları lazım” dedi.

Çocuklar arasında kıyaslama yapılmamasına dikkat çeken Elmas, “Örnek verecek olursak iki çocuklu bir ailede yaş aralığı yakın ise bir başarılı, biri başarısız ise başarılı olan çocuğunuzu diğer çocuğunuzla kıyaslamak yerine onun olumlu ölümlü yerlerini başardığı yerleri ortaya çıkartarak onu motive etmeliyiz” diye konuştu.