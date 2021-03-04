Vaka sayılarının hızla arttığı Erbaa'da semt pazarları kapatıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hızla artan koronavirüs vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ilçe merkezi olmak üzere belde ve köyler dahil tüm semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

Erbaa ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan karara göre ilçe merkezi olmak üzere belde ve köyler dahil tüm semt pazarlarını bugünden itibaren 14 gün süreyle kapatma kararı aldı. İlçede son zamanlarda vaka sayılarının hızla artmasından dolayı toplanan meclisin aldığı kararda “İlçemiz merkezi, beldeler ve köyler dahil, kurulan semt pazarlarının 05.03.2021 Perşembe gününden itibaren 18.03.2021 Perşembe günü dahil 14 gün süreyle kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.” denildi.