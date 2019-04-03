Vali Balcı, çocukları makamında ağırladı

Tokat Valilisi Ozan Balcı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Eğitim Tokat” projesi kapsamında köy okullarında başarılı olan öğrencilere yönelik çalışmalara start verildi. “Köy Çocuklarına Sahip Çıkıyoruz” projesi kapsamında köylerde yaşayan üstün yetenekli-üstün zekalı, gelecek vaad eden ancak çeşitli sebeplerle bir takım fiziksel, sosyal, kültürel imkanlardan mahrum kalmış köy ilkokulu öğrencileri gün boyunca bir dizi etkinliğe katıldı. Öğrenciler ilk olarak Tokat Valiliği desteğiyle yapılan akrobasi gösterilerini izledi. Daha sonra tarihi, turistik ve kültürel yerlerin yanı sıra İl Halk Kütüphanesini ziyaret ettiler. Gün sonunda Vali Dr. Ozan Balcı öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Balcı, çocuklara günde 1 saatlerini kitap okumak için ayırmalarını, ödevlerini de ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

“Memleketin milletin kahraman evlatları olarak yetişmelerine kıymet veriyoruz”

Çocuklara kitap hediye eden Vali Balcı, Eğitim Tokat projesi ile öğrenciye dokunarak, yaşamlarına değer katma anlamında önemli bir proje olduğunun altını çizerek, “Buradaki amaç sadece çocukların akademik başarısı değil, onların zihinsel fiziksel anlamda gelişmelerini de önemsiyoruz. Eğitim Tokat'ın birçok parçası var, kitap okumadan etüt merkezlerinin kurulmasına, çölyak hastalarının tespit edilmesinden engelli çocukların problemlerinin halledilmesine, evde özel eğitim gören çocukların özel olarak ilgilenilmesinden okullardan müzik resim atölyelerinin kurulmasına, okullarda Z kütüphane yapılmasından köylerdeki zeki, çalışkan, ihtiyaç sahibi çocuklara dokunulmasına kadar. Bugün ki projemizde Tokat'ın bütün ilçelerinden özellikle köylerden çocuklarımızı öğretmenleri ile getirerek il merkezini tanıdılar. Kentin tarihi kültürel turistik yerlerini geziyorlar. Ayrıca valilikte misafirim oldular. Onları ağırladım, buradaki amacımız onları mutlu etmek yüreklerine dokunmak, başarılı kılmak. Çocuklar bizim geleceğimiz onları önemsiyoruz. Onların gelişmelerini ilerlemelerini her alanda, alınları dik göğüslerini gere gere memleketin milletin kahraman evlatları olarak yetişmelerine kıymet veriyoruz” diye konuştu.

İlk defa valilik makamına girerek heyecan yaşayan öğrencilerden Çevreli İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki Süleyman Kezek, askeri kıyafeti ile dikkatleri çekti.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Balcı, çocuklara kitap hediye etti.