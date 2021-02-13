Vali Balcı'dan aşı çağrısı

Ozan Balcı, aşının toplum için gereklilik olduğunun altını çizerek “İlimizde 80 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor. Buradan bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çağrımız; randevularını alsınlar, korkmadan, çekinmeden aşılarını yaptırsınlar.” dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Tokat Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Demir tarafından karşılanan Vali Balcı, hastaneye aşı olmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra aşı odasına geçen Vali Balcı, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür eden Vali Balcı, kentte yaşayan 65 yaş üstü 80 bin civarında kişiye aşı olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların korkmadan çekinmeden randevularını alıp aşılarını yaptırabilecekleri belirten Vali Balcı, “Aşılma çalışmaları gayet güzel gidiyor. Bugüne kadar 34 bin civarında yapıldı. Gönderilen aşılar bakanlığın belirlediği ilke, politika ve prensipler doğrultusunda yapılıyor. Şuanda da bir sorun yok, iyi gidiyor” dedi.

Korona virüs aşısı olan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise yurt genelinde ciddi anlamda aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “İnşallah yerli aşımızı bekliyoruz. Bununla beraber bizde Tokat'ımızda sürecin başlaması ile beraber aşımızı olduk. İnanıyorum ki aşımız bizi korur, aşı olan vatandaşlarımıza fayda getirir. Böylece de bu hastalıktan korunmuş oluruz” diye konuştu.