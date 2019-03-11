Vali Balcı'dan başarı için "disiplin' uyarısı

Tembelliğe müsaade etmemek lazım" dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, eğitim üzerine konuşan Vali Balcı, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hayallerini ve hedeflerini soran Vali Balcı, her öğrencilere günlük 1 saat kitap okumaları, yabancı dil öğrenmesi, spor ve müzikle ilgilenmeleri tavsiyelerinde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Balcı, öğrencilerin eğitim ve manevi değerler yönünden iyi işlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuklara düzen ve disiplin verirsek onlar başarılı olur. Tembelliğe müsaade etmemek lazım. Yabancı dile önem vermemiz gerekiyor. Hayalleri ve hedefleri konusunda onları doğru yönlendirmek lazım.” dedi.

Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencileri ziyaret ederek tavsiyelerde bulunan Vali Balcı, öğrencilere hayallerinin peşinden gitmelerini söyledi. Düzenli, tertipli ve disiplinli çalışmak ile başarının elde edilebileceğini kaydeden Vali Balcı, okulda ayrıca öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli olduklarını ve öğrencilere de bunu hissettirmeleri gerektiğini kaydeden Vali Balcı, “Öğrencileri yüreklendirmeniz lazım. Onları gelecek için cesaretlendirmeniz lazım. Burada hayalleri güçlü öğrenciler gördüm. Onların motivasyona ihtiyacı var.” diye konuştu.