Vali Balcı'dan eğitimcilere 12 bin 358 adet kitap hediye edildi

Ozan Balcı tarafından il genelindeki devlet ve özel okullar ile eğitim kurumlarında görev yapan eğitim camiasının neferlerine kitap hediye edildi.

Tokat'ta okullar kampüsündeki Z kütüphanede seçkin yazarların eserlerinden oluşan 12 bin 358 adet kitap paketlenerek ilçe, belde, köy, mezra ve merkez özel okullar ile devlet okullarında görev yapan öğretmen, memur, hizmetli, şef, uzman, İŞ-KUR elemanı, ücretli sigortalı öğretmen, idareci, müfettiş, mühendis ayırt etmeden eğitim camiasından tüm herkese ayrı ayrı gönderilerek hediye edildi. Öğretmenler ve eğitim çalışanları teşekkürlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Vali Ozan Balcı ise yazılı açıklamasında “Bilginin taşıyıcısı, milletimizin ve memleketimizin yüz akı siz değerli öğretmenimin Öğretmenler Gününü kutlar, sağlık ve başarı dilerim ve eğitim öğretimin bir neferi olarak eğitim camiasına sunmuş olduğun katkılardan dolayı teşekkür eder, okumanın her daim hayatında olması temennisiyle sağlık ve başarı dilerim” dedi.