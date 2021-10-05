Vali Balcı'dan 'rehavete' kapılmayın uyarısı

Tokat Valisi Ozan Balcı, insanlarda aşının verdiği bir rehavet olduğuna işaret ederek, "Tedbirleri gevşetmememiz lazım. Vatandaşlardan arzumuz, dileğimiz, ricamız maskelerini lütfen taksınlar. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok" dedi.

Türkiye'de 2. doz aşılamada yüzde 72'lik oranla ‘sarı' kategoride yer alan Tokat'ta açık havada maske kullanımında gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor. İl genelindeki korona virüs tablosunu değerlendiren Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara rehavete kapılmayın uyarısında bulundu. Tokat'ta birinci dozda yüzde 85, ikinci dozda da yüzde 72 aşılama oranına ulaşıldığına dikkat çeken Vali Balcı, “Vaka sayıları günlük oynamakla beraber yine de istediğimiz seviyenin altına çekmemiz lazım. Biraz yüksek geliyoruz. Bu konuda bir gevşeme görüyorum ben. Aşının verdiği bir rehavet oluyor muhtemelen. Maskeyi aman çıkarmasınlar. Sağlık Bakanlığımızın akıl bilim temelinde söylediklerini, bilim adamlarımızın akıl bilim temelinde söylediklerine toplum sağlığını korum açısından riayet etmekte fayda var. Tamam biz sağlıklı olabiliriz ama sonuçta aynı toplum içerisinde yaşıyoruz. Hasta vatandaşlarımız var, yaşlı, kronik hasta olanlarımız var. Artı çocuklarımız okula gidiyor. Onların eğitimini engelleyebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan isteğimiz, ricamız aşı olsalar bile maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen riayet etmeleri” dedi.

"Tedbirleri gevşetmememiz lazım"

Korona virüs vakaları değerlendirildiğinde Tokat'ta eğitim, öğretimi aksatacak bir durum olmadığını belirten Vali Balcı, “Elimiz üstünde günlük mesele, vaziyet ediyoruz. Şu anda da gayet güzel gidiyor. Okullarda biz çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız da biliyorsunuz çok önemsedi. Okulları kapatmamamız lazım. Okulların kapanmaması için çocuklarımızın eğitim öğretimine devam etmesi için tüm Tokatlı hemşehrilerimizle bu maske mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Tedbirleri gevşetmememiz lazım. Vatandaşlardan arzumuz, dileğimiz, ricamız maskelerini lütfen taksınlar. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Olur. Taşıyıcı olursun, çocuklara bulaşır, eğitim hayatı aksar. Yaşlı veya kronik hastalarımıza bulaşır onların sağlık durumlarını tehlikeyle karşı karşıya bırakırız. Doğru değil. Aynı toplumda yaşıyoruz. Bu zamana kadar ki gösterdiğimiz üstün gayreti, fedakarlığı, performansı Tokat olarak yine göstermeye devam etmeliyiz” diye konuştu.