Vali Balcı'dan yeni yıl ziyareti

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni yıl öncesinde ziyaret programına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisinde başladı. Hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Balcı, doktorlar ile vatandaşlara karanfil takdim etti. Vali Balcı beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile birlikte sırasıyla 112 Acil Servis merkezi, Çocuk evleri sitesi, Huzuervi, Devlet Hastanesi, emniyet ve jandarma noktaları ile itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Vali Balcı, yeni yıl mesajında yeni bir yılın, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmekte olduğunu ifade ederek, “Ne mutlu bizlere ki milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; birbirine kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak yeni bir yıla giriyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün imkanlarına sahip ülkemizin ve ilimizin önüne yeni ufuklar açmak, gelişimine ivme kazandırmak en büyük hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizler her derecedeki kamu görevlileri, 2019 yılında vatandaşlarımıza daha çok sosyal ve ekonomik imkan sunabilmenin azim ve kararlılığı ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma gayreti ve çabası içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.