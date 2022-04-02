Vali çapa makinasının başına geçti tarla sürdü

Tokat Valisi Ozan Balcı, Valilik koordinesinde "Tarım Tokat ve Orman Tokat" projeleri doğrultusunda "10 Milyon 370 Bin Meyve Fidanı ve Süs Bitkisi" yetiştirilen alanlarda incelemelerde bulundu. Çapa makinesi kullanan Vali Balcı, işçilerle birlikte sürülen alanda fidan dikti. Vali Balcı, tarımın, üretimin, çiftçinin ve toprağın dostu olduklarını belirterek, “Üretimin artması, çiftçimizin zenginleşmesi ve 7 büyük ovası, 3 önemli nehriyle Tokat'ın sahip olduğu büyük tarım potansiyelinin değerlendirilmesi için hep birlikte çalışıyoruz” dedi. Vali Balcı, 10 milyon 370 bin meyve fidanı ve süs bitkisi yetiştirileceğine dikkat çekerek, “Aşılamalarını ve bakımlarını yaptıktan sonra 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde Tokat'ımızın verimli topraklarıyla ve çiftçilerimizle buluşturacağız. Tarım memleketi Tokat meyve deposu olacak. Elde edilen tarımsal ürünler, Tokat'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine çok büyük katkı sağlayacak olan Yeni Havalimanımızdan dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Tokat'ımızın ve Tokatlı hemşerilerimizin huzuruna, refahına, esenliğine ve zenginliklerine katkı sağlayacak. Emeği geçen tarım ve orman teşkilatındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bütün işçilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diye konuştu.