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Vali Hatipoğlu Antik Kentini ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sebastopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sebastopolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.


Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis antik kent Roma ve Bizans dönemi eserlerini barındırıyor. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastopolis antik kentinin Efes kadar büyük bir kent olduğu değerlendiriliyor. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Sebastopolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek kazı başkan yardımcısı Doç. Dr. Akın Temur'dan bilgiler aldı.

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