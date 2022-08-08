Vali Hatipoğlu, arıcı maskesini giydi bal hasadı yaptı

Tokat'ta merkeze bağlı Akyurt köyünde gerçekleşen törenle kentte bal hasadı başladı. Arıcı kıyafetleri giyen protokol üyeleri ilk hasadı birlikte yaptı. Vali Numan Hatipoğlu, hasat yaparak bal peteği ile basına poz verdi. Tokat'ta yaklaşık 600 bin ton bal üretimi beklediklerini ifade ederek, “Arıcılık her geçen gün giderek gelişiyor. Bunu arıcılarımız daha da iyi noktalara getirecek. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız tarafından tarım alanın destekleme yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Hatipıoğlu, farklı bir deneyim yaşadığını ifade ederek, "Benim içinde çok ilginç bir deneyim oldu. Daha önceden hasat dönemine katılamamıştık. Tokat'ta böyle bir güzelliğe şahit olmak farklı bir duygu, mutluluk oldu” diye konuştu.