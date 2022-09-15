Vali Hatipoğlu, servisleri denetledi

Tokat'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla trafik tedbirleri dahilinde okul servisleri denetlendi. Uygulama Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Vali Hatipoğlu, Karşıyaka İlk ve Ortaokulu çevresinde gerçekleşen uygulamada servislerde denetim yaptı. Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanlığının okul güvenliğinin sağlanması, yaya geçitlerinin öncelikli hale getirilmesi uygulamasına dikkat çekerek, "Biz de bu anlamda bugün okul servislerimizdeki denetimlere bizzat nezaret ettik. Çocuklarımızın hayatını önemsiyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun riyasetinde trafikte insanı odaklayan gerçekten önemli tedbirler alınmakta. Bunlardan bir tanesi de servislerdeki güvenliğin denetiminin gerçekleştirilmesi. Hassas bir şekilde hem sürücülerin hem servis görevlerinin kurallar uyması, öğrencilerimizin emniyet kemeri alışkanlığını edinmiş olması gibi hususlar büyük bir önem taşıyor. Öğrencilerimize hem okullarınıza hoş geldiniz dedik, hem de duyarlılıklarının yükseltilmesine çalıştık" dedi.

Vali Hatipoğlu, eğitim öğretim yılının ilk haftasında yapılan denetimlerde 9 servis sürücüsüne aykırılık ve kural ihlalleri tespit edip gerekli işlemlerin yapıldığının altını çizdi.