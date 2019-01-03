Vali Ozan Balcı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valilik kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Vali Ozan Balcı Tokat'ın İlçelerine iadei ziyaretleri devam ediyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Balcıyı Belediye girişinde karşılayan Başkan Bekler, "Öncelikle Sayın Valimize teşekkür çok ediyoruz. İadeyi ziyaret için bugün belediyemizde misafirimiz oldu. İnşallah valiliğimiz ile el ele vererek Tokatımızın incisi, Turhalımızı daha da güzelleştireceğiz. Sayın Valimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İnanmanın bitirmenin yarısı olduğunu ifade eden Vali Balcı ise, "El birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle Tokatımız için İlçelerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda Turhal belediyemizin daha önceki hizmetlerinin güzelliği bizleri mutlu etti. Bundan sonra da Turhal için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya talibiz. İnanmak bitirmenin yarısıdır. Azimle, gayretle, ciddiyetle çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.