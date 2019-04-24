Vali yardımcısı, törenden neden erken ayrıldığını anlattı

Mehmet Gödekmerdan, ilçede yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında tören alanından neden erken ayrıldığını anlattı.

Mehmet Gödekmerdan, Niksar ilçe stadyumunda törenin saat 10.00'da başladığını ve 12.30'da sona erdiğini kaydetti. 2.5 saat süresince törende kaymakam vekili olarak programın içerisinde bulunduğunu ifade eden Gödekmerdan, "Sunucunun 'Tören bitmiştir, Sayın Valim arz ederim' anonsundan sonra protokoldeki arkadaşlarımla beraber stadyumdan çıkarak kaymakamlık binasına geçtim. Burada benim sanki bir resmigeçit töreni yapılmış da orada bulunmamam, bulunmayışım gibi bir haber çıkmıştır. 23 Nisan bayramlarımızda mevzuatımıza göre resmigeçit töreni düzenlenemez. Bu şekilde bir mevzuat düzenlemesi var. O nedenle programımızda resmigeçit töreni bulunmamaktadır. Fakat ben tören alanından ayrıldıktan sonra oradaki bir milli eğitim görevlisi çocukların önüne geçip onları stadyumdan çıkartıp okula kadar yürüyüş yaparken, protokol tribünün önünden geçerken bir fotoğraf çekilmiş ve bu haber olarak haber ajanslarına verilmiştir. Bu görevli ile ilgili olarak da müfettiş görevlendirilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. Çünkü böyle bir resmigeçit töreni düzenlenemez. Böyle bir tören yapılmış olsaydı ben elbetteki orada bulunurdum. Benim töreni erken terk etme diye bir durumum kesinlikle olmamıştır. 2.5 saat ben törende orada bulundum, üzerime düşen görevleri yaptım. En son ödül alacak çocuklarımıza ödüllerini verdim. Daha sonra belediye başkanımız ödüllerini verdiler. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, daire müdürlerimizin tamamı çocuklara ödüllerini verdiler. Tören sona erdi anonsu yapıldıktan sonra ben tören alanından çıktım ve kaymakamlığa geçtim. Durum bundan ibarettir” dedi.

Niksar ilçe stadyumunda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, tören alanından ayrıldıktan sonra öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ve flamalarla stadyumda geçiş yaptı. Boş tribünlerin önünde yapılan yürüyüş sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ile Saha Koordinatörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Asım Dicle arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.