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Valizden çıkan kaçak sigaraya 8 bin 400 lira ceza

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yol devriyesinde valizinde kaçak sigara bulunan şahsa 8 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol devriyesinde valizinde kaçak sigara bulunan şahsa 8 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Devriye esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şüpheli bir şahsa ait valizde gizlenmiş vaziyette toplam 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahsa 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 8 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

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