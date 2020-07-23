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Valizinden 1710 paket kaçak sigara çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen A.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçlarının engellenmesine yönelik olarak Erbaa İlçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde sahte kimlik belgesi ile yakalanan A.B isimli şahsın valizinde yapılan incelemede 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefetten 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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