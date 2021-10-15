Varank: “Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat'ta yaptığı konuşmada Türkiye'de ki siyasi provokasyonların olağan şüphelisinin CHP olduğunu söyledi.

Tokat'ta Atıksu Arıtma Tesisi'nde elde edilen ham çamurdan yıllık 44 milyon kilovatsaat elektrik üretecek olan tesis bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanıldığı tesisin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile yapıldı.

Bakan Varank tören alanına bir baston yardımı ile yürüyerek girmesi dikkat çekti. Varank'ın geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol oynarken kendisini sakatladığı ileri sürüldü.

Aşılış töreninde konuşan Varank'ın hedefinde muhalefet vardı. Varank muhalefeti korku senaryoları üzerinden beklentiye girmekle suçlayıp, “Biz yaptığımız hizmetler ve yatırımlar ile Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırlarken birileri de kapalı kapılar ardında ülkemiz için karanlık senaryolara kafa yoruyor. İşte ana muhalefetin başındaki zat, durduk yere siyasi cinayetler işlenebilir tarzında bir açıklama yaptı. İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar işte böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde koşarlar. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Siyasetin öznesi karanlık komplolar değil bizzat milletin iradesidir. Biz bugünlere milletimizin iradesiyle geldik. Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki Ak Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla izin vermez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu karanlık güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli” dedi.

“Siyasi provokasyonların şüphelisi CHP”

Varank, Türkiye'de siyasi provokasyonların olağan şüphelisinin CHP olduğunu belirterek, “Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'de ki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır. Aksi takdirde, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey elde edemez. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var. Biz böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz” dedi.

Atık çamurdan elektrik üretilecek

Varan, açılışı yapılan tesisle atık çamurdan elektrik enerjisi üretileceğinin altını çizerek, “Yap işlet devret modeliyle yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde ediliyor. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabi bütün bu faydalarının yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak. Ben tüm samimiyetimle, bu tarz yatırımların doğaya katkısının maddi katkılarının çok önünde olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle de yeşil kalkınmaya desteklerinden ötürü Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.