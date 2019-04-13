Vatandaş motosiklet uygulamalarından memnun

Tokat'ın Niksar ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte artan motosikletler üzerinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı, vatandaşlar uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

Niksar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ile asayiş ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte motosikletlerin sayısının çoğalması ve son günlerde artan kaza ve gürültü kirliliğini önlemek için denetimler gerçekleştiriyor.

İlçe merkezinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde çok sayıda ehliyetsiz, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli ceza işlem uygulandı. Diğer yandan motosiklet kullanımı sırasında hiçbir eksiği olmayan ve kurallara uyan sürücüler ise diğerlerine örnek olurken, eksiği bulunan motosikletlerin birçoğu araç parkına çekilmek üzere toplandı.

Vatandaş uygulamadan memnun

Öte yandan vatandaşlar, polis ekiplerine, özellikle motosikletlerin egzoz sesinden ve gürültüden şikayetçi olurken, uygulamadan memnun olduklarını, sık sık uygulama yapılmasını ve eksiksiz kimsenin motosiklet kullanmamasını tavsiye etti.