İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Tokat’ta, Elazığ’da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Tokat'ta, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmadı.


Elazığ'da yaşanan 6,8'lik depremin ardından Tokat'tan bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medya ve ilanlara duyarsız kalmayan vatandaşlar battaniye, yorgan, giysi, su ve kuru gıda gibi malzemeleri Cumhuriyet Meydanında kurulan çadıra getirdi. Vatandaşlar bölgeye ulaştırmak üzere getirdikleri yardım malzemelerinin tırlara yüklenerek deprem bölgesine kısa sürede ulaştırılması bekleniyor.


Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Darün-Nusret adıyla anılan Tokat'ta bu ada layık olarak vatandaşların çağrılarına cevap verdiğini ifade ederek, “Bugün itibariyle nakdi olarak yardımları çıkartacağız. Toplanan yardımlar ise kısa sürede bölgeye ulaştırılacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.