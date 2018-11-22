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Vinç şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde vinç kamyonun şarampole devrildiği kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde vinç kamyonun şarampole devrildiği kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Niksar yolu Musapınarı mevkisinde meydana geldi. Kazada; R.O. idaresindeki 31 YG 097 plakalı vinç kamyon havanın yağışlı olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte M.A. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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