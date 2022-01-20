Yaban hayatı için yola çıktılar, mahsur kalan şahsı kurtardılar

Tokat'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakmak için yola çıkan ekipler karlı yolda mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için harekete geçti. 1628 rakımlı Topçam Dağına çıkan ekipler ıssız yolda kara saplanan bir otomobil sürücüsü ile karşılaştı. Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın imdadına yetişti. Otomobil yoğun gayretleri sonucu kara saplandığı yerden kurtarıldı. Araç sürücüsü ekiplere teşekkür ederken, jandarma ekipleri şahsı zincir takmadan yola çıkmaması uyarısında bulundu.

Otomobil sürücüsünü kurtaran ekipler karla kaplı Topçam dağında yemleme yaptı. Yaban hayvanları için balyalarla çam ağaçlarının altına ot bırakıldı. Kuşlar için ise uygun noktalara buğday dökülerek yemleme yapıldı. Ekiplerin karlı yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi.