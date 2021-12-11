Yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Tokat'ta, envanter çalışmalarında yaban keçileri doğal yaşam alanlarında objektiflere yansıdı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı geliştirme sahasından içerisinde yaşayan yaban keçilerinin sayımları yapıldı. 3 farklı avlakta yaban keçisi envanter çalışmasında yaban hayatı görüntülendi. Sürü ile dolaşan yaban keçilerinin doğal yaşam alanları fotoğraf karelerinde yer aldı. Yaban hayatının korunması, popülasyon durumları, yavru ve ergin birey dağılımlarının izlendiği çalışmaların periyodik olarak devam edeceği bildirildi.