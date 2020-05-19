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Yabancı öğrencilerden 19 Mayıs kutlaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bu yıl ilk kez tanık oldukları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını çektikleri video ile kutladı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan farklı ülkelerden öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını internet üzerinden yayınladıkları video ile kutladı. Öğrenciler okudukları İstiklal Marşı ve Bayrak şiiriyle Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdi. Siyahi bir öğrencinin video sonunda Türk Bayrağını öptüğü görüntüler takdir edildi.

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