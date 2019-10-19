İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı

Tokat’ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.

Tokat'ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Bağbaşı köyü ilkokulu çevresinde tarihi eserlerin bulunabileceği yerlerin ve sit alanlarının kontrolünü yaparken tarihi kalıntıları fark etti. Yağmur sularını ortaya çıkardığı tahmin edilen küp ve tarihi kalıntıların çevresinde güvenlik önlemi alındı. Müze müdürlüğünce bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.