Yakalanacağını anlayınca 250 kilogram esrarı Kelkit çayına döktü

Tokat'ta yakalanacağını anlayınca yaklaşık 250 kilogram kubar esrarı Kelkit Çayına döken kişi jandarmadan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Niksar İlçesi Şahinli köyü Kelkit çayı yanında bir şahsa ait arazide jandarma ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada 302 kök kenevir bitkisi ile 15 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, yakalanacağını anlayan şahsın arazisinde bulunan yaklaşık 250 kilogram kubar esrarı Kelkit çayına atarak imha ettiği tespit etti. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.