Yakılmış insan kemikleri adli tıp kurumuna gönderildi

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki yanmış vaziyette bulunan insana ait kafatası ve kemik parçaları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinde Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında yakılmış olarak bulunan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erbaa Devlet Hastanesi kaldırılmıştı. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna getirilen kemik parçalarının erkek ya da kadına ait olup, olmadığı belirlenemedi. Bu nedenle kafatası ve kemik parçalarının detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Cenaze torbasına konulan kemik parçaları tabuta konulduktan sonra çivi çakılarak mühürlendi. Tokat Belediyesi cenaze aracı ile kemik parçaları İstanbul'a gönderildi.

Olay; Erbaa ilçesinde Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında hayvan otlatan çoban, bir insana ait olabileceğini düşündüğü yanmış kemik parçaları bulmuştu. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Yanmış araç lastikleri arasında kemik parçalarını inceleyen olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarını topladı. Toplanan kemik parçaları otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.