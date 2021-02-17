Yalancı bahar meyve ağaçlarını vurdu

Tokat'ta yalancı bahar aldanarak çiçek açan meyve ağaçları olumsuz etkilendi.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde badem ve erik ağaçları 2 ay önceden çiçeklendi. Kış mevsiminde güneşli ve sıcak havanın etkisi ile çiçek açan meyve ağaçları hava durumunun tersine dönmesi sonucu kar altında kaldı. Geceleri eksi 12 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler çiçek açan ağaçların zarar görmesinden endişe ediyor. Çiftçi Sadullah Çağlar (71), yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Bu durum köylü için hayra alamet değil. Havalar sıcak gitti, daha sonra kar yağdı. Çiftçinin işi tabiata bağlı, yağmur dolu yağar elinden gider. Bu işin garantisi yok” dedi.