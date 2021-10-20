Yangında ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

Tokat'ta sobadan çıkan yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın; Örtmeliönü Mahallesi Şehit Muhittin Türk Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tek katlı ahşap evde sobadan çıkan yangını mahalle sakinleri fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Melih ve Yasemin çiftinin 2 çocuğundan 3 yaşındaki Ahmet Cebir Kılıç'ın yangının çıktığı oturma odasında olması nedeni ile panik yaşandı. Mahalle Muhtarı Ali Yirikoğlu, alevlerin arasına girerek çocuğu yaralı olarak kurtardı. Ağır yaralanan Ahmet Cebir Kılıç ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesinin Çökelikkışla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Muhtar Yirikoğlu, tüm çabalarına rağmen çocuğu kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Eve geldiğinde alevlerin camdan dışarı çıktığını fark ettiğini ifade eden muhtar Yirikoğlu, “Annesi feryat ediyordu, ilk seferde çocuğu kurtaramadım. Her taraf duman içinde idi cep telefonun ışığı ile içeri ikinci kez girdim. Çocuğu nasıl aldığımı bilmiyorum. Elinde yüzünde her tarafında yanıklar vardı. Çocuğu kurtardık ama hastanede vefat etti” diye konuştu.