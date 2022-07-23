Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 gün sürecek olan Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak festivali renkli görüntülerle başladı.

Erbaa Belediyesi ve Erbaa Kaymakamlığı tarafından organize edilen 22'inci Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje, folklor grupları, spor kulüpleri, STK'lar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından festivalin açılış töreni gerçekleştirildi. Festival meşalesini Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Vali Numan Hatipoğlu ile birlikte yaktı. Festivalde en fazla zeytinyağlı yaprak sarma yeme yarışması düzenlendi. 23 adet zeytinyağlı yaprak sarma yiyen Sümeyye Çevik yarışmanın birincisi oldu. En iyi yaprak sarma yarışması, en iyi bağ yaprağı yarışmalarının da düzenlendiği etkinlikte Cumhuriyet Meydanında konser programı ile devam etti. Sanatçılar Özgür Güney, Ayşegül Pınar ve Azerin sahne aldı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl festival coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bizler Erbaa'yı severek yerin altında da üstünde de her bir zerreyi düşünerek çalışıyoruz. Erbaa'yı çok sevdiğimiz için çok çalışıyoruz. Bu yaptığımız projeler de inşallah sizlerin daha mutlu, daha huzurlu şekilde yaşaması için bizlerin uğraştığı, kafa yorduğu kaynaklarımızı doğru şekilde aktarmaya çalıştığımız projeler. Hepiniz biliyorsunuz ki Erbaa şöyle bir yer Erbaa'da yetişmeyen hiçbir ürün yok Allah'a hamdolsun. Biz Erbaalı huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bizler de mutlu ve umutlu bir Erbaa için çalışıyoruz” dedi.

Erbaa'nın Tokat'ın en gözde, en güzide ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Festivaller kültürel dokuyu zenginleştiren her zaman çok daha fazlasıyla insanların etkileşim içerisinde bulunduğu özel zamanlar. Bu vesile ile başta kaymakamımızın belediye başkanımızın ve onların nezdinde kurumlarında görev alan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.