Yaralı köpeğin imdadına protokol yetişti

Tokat'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve günlerdir yardım bekleyen sokak köpeği, İl Özel İdaresi ile Veteriner Hekimler Odası arasında yapılan protokol kapsamında bulunduğu yerden alınarak tedavi edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi'nde sokak köpeği bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol kenarında hareketsiz şekilde yatarak günlerdir çaresizce yardım bekleyen köpeğin durumu görenleri üzdü. Durumun Sokak Hayvanları Koruma gönüllüsü Gülperi Sıldıroğlu'na bildirilmesi üzerine devreye hayvan ambulansı girdi. Yaralı köpek bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Muhammed Ahmet Gülden tarafından muayene edilen köpeğin ön ve arka bacağında kırık tespit edildi. Gülden, yaklaşık 10 gün önce yaralandığını tahmin ettikleri köpeğin ameliyatının yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü söyledi. Ameliyatın ardından köpek Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakıma alındı.

Sahipsiz hayvanlar ücretsiz tedavi ediliyor

Gülden, yaralı sokak hayvanları ile yırtıcı hayvanların Veteriner Hekimler Odası kontrolünde ücretsiz olarak tedavilerinin yapıldığını belirterek, “Bu hizmet bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok fazla yerde yok. Hatta sadece Tokat'ta bile olabilir. Bu şekilde birçok kedi, köpeğin yanı sıra kurt, ayı, kanatlı hayvanları tedavi ettik. Sokakta bu şekilde yaralı veya tedaviye, yardıma muhtaç bir hayvan bulduklarında Veteriner Hekimleri Odası'na veyahut da belediyeye bilgi verildiğinde yaralı hayvan bize ulaştırılıyor. Ve bu hayvanları bulanlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Tedavi ücretini devletimiz karşılıyor” dedi.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ile Veteriner Hekimler Odası arasında yapılan protokolle mücavir alan dışında kalan köyde, karayolunda yaralanan, bakımsız kalan hayvanlar ücretsiz tedavi ediliyor. İhbarlar üzerine hayvan ambulansı ile yaralı veya hasta hayvan bulunduğu yerden alınarak veteriner hekim kliniğine ulaştırılıyor. Tedavi edilen hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.