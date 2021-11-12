Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

Tokat'ta 30 milyon yılda oluşan colla wood (ağaç opal) taşı ile yarı değerli taşların işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla harekete geçildi.

Tokat'ı yarı değerli taşların üretim merkezi haline getirmek, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat yarı değerli taşlar (Collawood, Jasper, Opsidyen, Kalsedon, Akik, Agat, Krizopras, Losit, Rodanit, Ametist vb.) merkezi olduğuna dikkat çekti. Tokat'ın yarı değerli taşların hammadde kaynağı bir merkez olduğunu belirten Vali Balcı, “İlimiz bu konuda Türkiye'nin hatta dünyanın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Mücevher İhracatçıları Birliği ile imzaladığımız protokol ile moda, renk, dizayn anlamında taşları geliştireceğiz. Gerek obje tasarımı gerek takı tasarımı anlamında bu işi daha da geliştireceğiz. Aynı zamanda kadınlarımızı eğiteceğiz. Dünyanın sayılı, Türkiye'nin bir numaralı taş üretim merkezlerinden biri olacağız” dedi.

Köylerde atölyeler kurulacak

Vali Balcı, kadın istihdamına büyük katkı sağlanacağını belirterek, “Köyler dahil küçük üniteleri taş üretim merkezi haline getirmeye amaçlıyoruz. Kadınlarımızın eğitimi konusunda Mücevher İhracatçıları Birliği bize destek verecek. Bizler de onların birikiminden ve yeteneklerinden faydalanacağız. Böylece çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Türkiye'nin bir numaralı yarı değerli taşlar üretim merkezi olacağız” diye konuştu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yarı değerli taşlar konusunda Tokat'ın çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Hem etrafında çıkan yarı değerli taşlar açısından hem de Valiliğin ve Milli Eğitim teşkilatının bu işe sahip çıkması açısından önemli. Bunun dışında obje konusunda da Tokat'ın yaptıkları gerçekten inanılmaz. Bu konuda da birlikte çok büyük bir yol alacağımıza inanıyorum. Hem ihracatımızı artıracağız ithalatımızı azaltacağız hem de kadın istihdamına çok büyük fayda sağlayacağız. Tokat'ın Türkiye'de ilk olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından Mücevher Taşları Kesme Eğitim İş Birliği Protokolü taraflar arasında imzalandı.

Zile'de bulundu, ekonomiye kazandırılıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkartılan jasper, kalsedon, ametist, agat, colla wood (ağaç opal) taşları kurulan atölyelerde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresinin destekleri ile kurulan süs taşı işleme atölyesinde çalışan kadınlar doğal taşları işleyerek tespih ve çeşitli takı ürünleri üretiyor.