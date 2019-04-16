Yaşlı adam yolda buldu, düşünmeden belediyeye teslim etti

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşlı adam yürüyüş sırasında sigara paketi içerisinde bulduğu bir miktar para ve banka kartını belediyeye teslim etti.

Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarındaki parkta yaya olarak gezen 67 yaşındaki Osman Sargın, yerde bir sigara paketi dikkatini çekti. Paketin içine baktığında bir miktar ve para olduğunu fark eden Sargın, Turhal Belediyesine giderek Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Turhal Belediyesi zabıta ekipleri ise 85 lira para ve kredi kartının sahibine ulaşılması için çalışma başlattı.

Bulduğu parayı bir emanet olarak değerlendirdiğini ifade eden Sargın, emanetin sahibine teslim edilmesi için belediyeye geldiğini kaydetti. Daha önce de üç kez para bulduğunu belirten Sargın, “Evden çıktım gezerken parkta çalıların kenarında dikili vaziyette bir sigara paketi gördüm. İçerisinde sigara dolu diyerek baktığımda para çıktı. Daha öncede 1990 yılında bir maden ocağında çalışıyordum. 5 aydır iş yerinde grev vardı paramızı alamamıştık. Eve giderken 350 lira buldum. İşten eve gitmeden belediyeye gittim. Belediyeden anons ettiler kısa sürede sahibini bulundu. Bana da çorba ısmarladı yemedim. Bulunan para bir emanet kul hakkıdır. Bu parayı almak bize yakışmaz. Bu gün emaneti ehline teslim ederek Belediye çalışanlarımıza teslim ettim. Belediye personellerimiz sahibine ulaştıracaklar” dedi.